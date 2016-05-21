Лукашенко почав перший після зняття санкцій візит у Євросоюз

Як повідомила прес-служба Лукашенка, у рамках програми візиту відбулися переговори з президентом Італійської Республіки Серджіо Маттарелла.

Під час візиту в Державу Ватикан Лукашенко планує зустріч з Папою Римським Франциском.

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Як повідомляв УНІАН, рішення Євросоюзу про зняття більшості санкцій з Білорусі набула чинності 27 лютого цього року. Санкції Євросоюзу продовжені на один рік лише стосовно чотирьох білоруських силовиків, яких звинувачують в організації переслідування представників опозиції.

Політичне рішення про зняття більшості санкцій з Білорусі, які діяли понад 13 років, було прийнято главами МЗС 28 країн ЄС на засіданні Ради спільноти 15 лютого.

Перший блок візових санкцій щодо Білорусі та її президента ЄС ввів у зв'язку з порушеннями прав людини ще у 2002 році. З тих пір пакет санкцій неодноразово переглядався, а їх дія тричі заморожувалося.