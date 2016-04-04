У Лукашенка заявили про готовність до "перезавантаження" відносин з ЄС і США
Національні збори (парламент) Білорусі готові до розвитку взаємовигідного співробітництва з європейськими міжпарламентськими структурами, законодавчими органами країн Євросоюзу і США.
Про це заявив голова Ради республіки (верхньої палати) парламенту Білорусі Михайло Мясникович, повідомляє ТАСС.
"Національним зборам треба "перезавантажити" парламентські багатосторонні і двосторонні контакти, роботу в міжнародних організаціях", - зазначив він. За словами Мясниковича, "завдяки успішній і далекоглядній політиці" президента республіки Олександра Лукашенка "помітні позитивні зміни у відносинах з ЄС і США".
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Голова Ради республіки також закликав білоруських сенаторів робити "найбільш активні зусилля з інтеграції в Євразійському економічному союзі". Крім того, Мясникович повідомив, що керівництво верхньої палати парламенту країни вже ініціювало створення на базі Міжпарламентської асамблеї країн СНД відповідний парламентський центр.
Як повідомляв УНІАН, санкції ЄС проти Білорусі частково скасували.
Як відомо, санкції проти Білорусі через порушення прав людини і демократичних процедур вперше запровадили у 1998 році.
Нагадаємо, що в жовтні ЄС на чотири місяці призупинив дію санкцій проти Білорусі. Це було результатом звільнення шістьох політичних в'язнів і відсутності репресій після виборів. Слід зазначити, що білоруська опозиція і коментатори розділені на думці щодо зупинення та ліквідації санкцій.
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Одні вважають, що це позитивні заходи, що слід вести діалог з Мінськом і закликати Лукашенка дотримуватися демократичних стандартів. Інші вважають, що білоруський президент не має наміру змінювати свою політику і звертається до Заходу лише тому, що потребує фінансової допомоги.