У Лукашенка заявили про готовність до "перезавантаження" відносин з ЄС і США

Як повідомляв УНІАН, санкції ЄС проти Білорусі частково скасували.

Як відомо, санкції проти Білорусі через порушення прав людини і демократичних процедур вперше запровадили у 1998 році.

Нагадаємо, що в жовтні ЄС на чотири місяці призупинив дію санкцій проти Білорусі. Це було результатом звільнення шістьох політичних в'язнів і відсутності репресій після виборів. Слід зазначити, що білоруська опозиція і коментатори розділені на думці щодо зупинення та ліквідації санкцій.

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Одні вважають, що це позитивні заходи, що слід вести діалог з Мінськом і закликати Лукашенка дотримуватися демократичних стандартів. Інші вважають, що білоруський президент не має наміру змінювати свою політику і звертається до Заходу лише тому, що потребує фінансової допомоги.