У Всесвітньому гуманітарному саміті в Стамбулі візьмуть участь 60 глав держав і урядів

Ще приблизно стільки ж країн будуть представлені на обговореннях на рівні міністрів, повідомляє турецьке агентство "Анадолу". Саміт проводиться з ініціативи генсека ООН Пан Гі Муна за організаційної підтримки Управління з координації гуманітарних питань (УКГП) ООН.

Читайте такожЧерез конфлікт на сході України 1,5 мільйони людей опинилися на межі голоду - ООНДо участі у саміті також запрошені неурядові організації, міжнародні гуманітарні структури, підприємці, представники народів, яких торкнулися кризи. В цілому в обговореннях заплановано участь шести тисяч осіб.

Саміт стартує 23 травня з вступних промов генсека ООН Пан Гі Муна і президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

У заході, серед інших, візьмуть участь канцлер Німеччини Ангела Меркель, емір Кувейту Сабах аль-Ахмед ас-Сабах, прем'єр Нідерландів Марк Рютте, президент Нігера Мухаммед Юсуф і прем'єр-міністр Лівану Тамам Селах.

Представники десятків країн світу в ході круглих столів висловлять ставлення до документа під назвою «Порядок денний людства», а також, як очікується, підтвердять політичну прихильність питанню врегулювання гуманітарних криз.

Ще 12 пунктів порядку денного саміту будуть обговорені на технічному рівні в рамках окремих обговорень, які пройдуть у двох конгрес-холах Стамбула.

У рамках саміту буде організовано 7 круглих столів, 15 панелей і 120 інших паралельних заходів.

За підсумками саміту буде підготовлено доповідь, яку генсек ООН представить Генасамблеї ООН.

Зазначається, що Туреччина входить до числа світових лідерів за обсягом гуманітарної допомоги. За статистикою 2014 року, офіційний обсяг гуманітарної допомоги, виділеної Туреччиною становить 1,6 млрд доларів. Це третій показник серед країн країн-донорів, після США і Великої Британії. Якщо ж враховувати співвідношення гуманітарної допомоги до ВВП країни, то Туреччину можна назвати «найщедрішою» країною-донором у світі.

Як повідомляв УНІАН. 22-23 травня президент Петро Порошенко здійснить робочий візит до Туреччини для участі у Всесвітньому гуманітарному саміті.