Порошенко 22-23 травня візьме участь у Всесвітньому гуманітарному саміті у Стамбулі

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, Порошенко виступить у рамках пленарного засідання, а також візьме участь у роботі круглого столу, присвяченого ролі політичного лідерства у запобіганні та припиненні конфліктів.

Програмою візиту також передбачені двосторонні зустрічі президента України з главами держав та урядів, які беруть участь у саміті.

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Підготовка саміту, який стане першим заходом такого характеру, тривала три роки під егідою ООН. Метою його проведення є визначення конкретних кроків, необхідних для покращення реагування на існуючі гуманітарні виклики, зокрема, ті, що спричинені конфліктами, і вироблення адекватних механізмів запобігання виникнення нових гуманітарних проблем.