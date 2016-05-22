Обама і прем'єр Іраку обговорили боротьбу з ІД
02:23, 22 травня 2016Світ
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Президент США Барак Обама і прем'єр-міністр Іраку Хайдер Аль-Абаді обговорили заходи, необхідні для боротьби з терористичним угрупуванням «Ісламська держава», а також ситуацію в близькосхідній країні в цілому.
REUTERS
Про це за інформацією Reuters пише Gazeta.ru.
«Президент і прем'єр погодилися, що критично важливо поліпшити ситуацію з безпекою в Багдаді і Міжнародній зоні, відзначивши важливість продовження політичного діалогу між усіма сторонами в Іраку, щоб народ країни міг реалізувати свої устремління через демократичні інститути», — уточнюється в повідомленні.
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Крім того, Барак Обама відзначив зусилля іракського уряду з досягнення угоди з Міжнародним валютним фондом, висловившись за підтримку відновлення економіки країни з боку світової спільноти на тлі триваючої боротьби з ІД.
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