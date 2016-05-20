Обама висунув кандидатуру Йованович на посаду посла в Україні

"Марі Л. Йованович, Коннектикут, кадровий член вищої дипломатичної служби, ранг міністра-радника, на посаду надзвичайного і повноважного посла Сполучених Штатів Америки в Україні", - йдеться в повідомленні Білого дому.

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Як відомо Обама оголосив про свій намір призначити Йованович послом США в Україні 18 травня.

В очікуванні затвердження її на цій посаді Сенатом, посол Йованович висловила надію, спираючись на досягнення своїх попередників у Києві, і надалі зміцнювати відносини між Сполученими Штатами і Україною.

Кадровий дипломат в ранзі радника першого ступеня, посол Йованович зараз працює деканом факультету іноземних мов Інституту дипломатичної служби при Державному департаменті США. Цю посаду вона займає з 2014 року.

З 2013-го по 2014 рік Йованович була заступником директора школи їм. Ейзенхауера при Національному оборонному університеті США. Вона працювала заступником керівника Бюро у справах Європи та Євразії Державного департаменту США з 2011-го по 2012 рік, а потім першим заступником в 2012-2013 роках. Також вона була послом США в Киргизстані в період з 2005-го по 2008 рік і послом США у Вірменії з 2008-го по 2011 рік.