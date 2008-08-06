У Хіросімі згадують жертв атомного бомбардування
10:39, 06 серпня 2008Світ
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Біля меморіалу зібралися 45 тисяч людей
У японському місті Хіросіма сьогодні згадують жертв атомного бомбардування, здійсненого 63 роки тому.
Як передає радіо «Свобода», біля меморіалу пам`яті загиблих зібралися 45 тисяч людей, включаючи прем`єр-міністра Японії Ясуо ФУКУДУ.
Присутні вшанували мовчазною молитвою 140 тисяч жертв, загиблих у результаті вибуху американської атомної бомби.
Виступаючи на церемонії, прем`єр-міністр Японії запевнив, що Токіо суворо дотримуватиметься трьох неядерних принципів - не мати, не виготовляти і не ввозити ядерну зброю. Він підтвердив, що ліквідація засобів масового знищення залишається одним з пріоритетів дипломатії Японії як єдиної у світі країни, яка була піддана атомному бомбардуванню.
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