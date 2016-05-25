Літак авіакомпанії EasyJet здійснив екстрену посадку через запах гару

Про це повідомляє The Mirror з посиланням на представника прес-служби авіаперевізника.

Інцидент на борту літака Airbus A320, що виконував рейс EZY870 з аеропорту Тенеріфе на Канарських островах в Лондон, трапився у вівторок вдень, 24 травня, через годину після вильоту. На борту лайнера перебувало 167 пасажирів і шість членів екіпажу.

На зниження і посадку екіпаж пішло сім хвилин. Відразу після приземлення пілот попросив пасажирів негайно покинути літак.

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Як повідомив один з пасажирів, пізніше стало відомо, що джерелом запаху була несправність в системі вентиляції.

У EasyJet підтвердили даний інцидент, зазначивши, що літак успішно здійснив посадку і ніхто з пасажирів не постраждав. Всі пасажири були доставлені в найближчий готель, авіакомпанія вислала за ними резервний літак.