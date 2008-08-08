Грузинська армія вже зайняла ряд районів Цхінвалі – ЗМІ

Близько 600 грузинських військовослужбовців уже зайняли ряд районів Цхінвалі.

Про це вранці в п`ятницю повідомляє грузинська телекомпанія "Руставі-2".

Телекомпанія також відзначає, що грузинські підрозділи зайняли ще три осетинських села – Гроні, Ацеві і Цінагара. Також, за останніми даними, кількість осетинських сіл на підступах до Цхінвалі, контрольованих грузинською стороною, становить 11.

Раніше грузинські підрозділи увійшли до сіл Знаурі, Сарабукі, Хетагурово, Атоці, Квемо Окуна, Дменісі, Бубукі, Дідмуха.

Грузинські військові контролюють уже всі висоти навколо Цхінвалі, повідомляє "Руставі-2".

Як повідомляв УНІАН, Грузія почала військову операцію в Південній Осетії.

Грузинські війська вели бої на околицях Цхінвалі, авіація і артилерія ведуть масований обстріл осетинської столиці. Жителі ховаються в підвалах, а російське телебачення показує палаючі будинки і повідомляє про загиблих серед мирного населення.