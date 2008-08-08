У результаті російського бомбардування постраждало семеро людей

В результаті бомбардування Карельського району Південної Осетії постраждали 7 мирних громадян.

Як повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Грузія-Оnline», про це на сьогоднішньому брифінгу заявила заступник міністра внутрішніх справ Грузії Катерина ЗГУЛАДЗЕ.

«Украй тривожне те, що з ранку повітряний простір Грузії був двічі порушений російською штурмовою авіацією. Імовірно, це були Су-24. Приблизно о 10.30 вперше було зафіксовано заліт трьох літаків. Бомбардувалися населені пункти Горі, Карелі і село Карельського району – Варіані», - заявила К.ЗГУЛАДЗЕ. Як повідомила заступник міністра внутрішніх справ, в результаті бомбардувань постраждали 7 місцевих жителів.

«Вдруге повітряний простір було порушено об 11.30. Було зафіксовано як мінімум 4 штурмові літаки. Жертв немає», - також повідомила К.ЗГУЛАДЗЕ.

Як повідомлялося, за даними деяких ЗМІ, грузинська сторона сьогодні збила один літак.