США перевіряють інформацію про російські авіаудари по Ідлібу

Про це повідомив офіційний представник Білого дому Джош Ернест, передає Російська слажба Бі-Бі-Сі.

"Я не можу підтвердити ці повідомлення. Звичайно, я з ними ознайомився і ми їх вивчаємо. Якщо вони підтвердяться, то ця атака стане продовженням серії ударів по медичним установам в Сирії. Міжнародне співтовариство повинно докопатися до істини, а винні мають бути притягнуті до відповідальності", - заявив Ернест.

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Раніше у вівторок базований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що щонайменше 23 людини загинули в результаті авіаударів російських військових по контрольованому повстанцями місту Ідліб.

За даними активістів, одна з бомб потрапила в лікарню. Глава центру моніторингу Рамі Абдулрахман заявив, що серед загиблих - семеро дітей, і кількість жертв авіаударів, можливо, зросте.

Представник міноборони Росії Ігор Конашенков у відповідь заявив, що російська авіація ніяких бойових завдань в провінції Ідліб не виконувала.