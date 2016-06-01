США перевіряють інформацію про російські авіаудари по Ідлібу
Влада США перевіряє інформацію про те, що російська авіація, можливо, завдала авіаударів по сирійському місту Ідліб, жертвами яких стали понад 20 осіб.
Про це повідомив офіційний представник Білого дому Джош Ернест, передає Російська слажба Бі-Бі-Сі.
"Я не можу підтвердити ці повідомлення. Звичайно, я з ними ознайомився і ми їх вивчаємо. Якщо вони підтвердяться, то ця атака стане продовженням серії ударів по медичним установам в Сирії. Міжнародне співтовариство повинно докопатися до істини, а винні мають бути притягнуті до відповідальності", - заявив Ернест.
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Раніше у вівторок базований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що щонайменше 23 людини загинули в результаті авіаударів російських військових по контрольованому повстанцями місту Ідліб.
За даними активістів, одна з бомб потрапила в лікарню. Глава центру моніторингу Рамі Абдулрахман заявив, що серед загиблих - семеро дітей, і кількість жертв авіаударів, можливо, зросте.
Представник міноборони Росії Ігор Конашенков у відповідь заявив, що російська авіація ніяких бойових завдань в провінції Ідліб не виконувала.