Путін приїхав до Північної Осетії

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін, змінивши графік своєї поїздки після участі у відкритті Олімпіади в Китаї (російський прем`єр скасував візит до молодіжного табору "Бірюса" неподалік Красноярська), прямо з Пекіна прилетів до столиці Північної Осетії, Владикавказа.

Прес-секретар голови російського уряду повідомив, що під час поїздки до Північної Осетії Путін планує на місці обговорити з керівництвом республіки і керівниками відповідних федеральних відомств питання допомоги біженцям, що прибувають з Південної Осетії, а також допомоги самій Північній Осетії з огляду на прибуття великої кількості евакуйованих.

Будуть обговорені питання надання гуманітарної, медичної допомоги, а також організації розселення і харчування біженців. Передбачається, що Путін відвідає один з таборів біженців, де на місці ознайомиться з умовами їх розміщення.