Клінтон: якщо Трамп стане президентом, в Кремлі буде свято

Таку думку висловила кандидат у президенти від Демократичної партії Хілларі Клінтон, виступаючи в Сан-Дієго з промовою про національну безпеку, передає РБК.

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«Зараз Москва і Пекін заздрять нашим спілкам по всьому світу, тому що у них нічого подібного немає. Їм би дуже сподобалося, якщо б ми обрали президента, який поставить це джерело сили під загрозу. Якщо Дональд доб'ється свого, в Кремлі буде свято. Ми не можемо дозволити цьому статися», — сказала вона.

Клінтон заявила, що обрання Трампа на роль головнокомандувача стане «історичною помилкою», так як це перекреслить всю роботу, яку виконали разом демократи і республіканці, щоб зробити Америку сильнішою і безпечнішою.

Клінтон висловила впевненість, що Трамп не здатний бути президентом, а його ідеї «небезпечні». «Він морально непридатний для цієї посади, яка вимагає знань, витримки і величезної відповідальності», — зазначила вона.