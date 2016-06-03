ЗМІ: Європарламент і Держдума РФ відновлюють контакти, втрачені після окупації Криму

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Рішення прийняли 2 червня під час зустрічі керівництва Європарламенту – президента Мартіна Шульца та голів восьми політичних партій.

За даними видання, таке рішення прийняли, оскільки ЕП "виключен зі зв'язків з Росією в той час, коли кілька країн ЄС та Єврокомісія мали кілька зустрічей з представниками російської влади".

Європарламент вирішив зупинити зв'язку з російськими законодавцями після окупації Криму. Але під час вчорашньої зустрічі керівництва ЄС було вирішено направити представника Європарламенту на конференцію парламентаріїв Арктичного регіону, яка буде проходити в Росії 14-16 червня.

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Також під час зустрічі вирішили запросити представників Держдуми Росії для участі в конференції з питань майбутніх виборів в російських законодавчих органах, яка буде організована в Брюсселі.

Незважаючи на це, Європарламент буде утримуватися від ведення справ з представниками російської Держдуми, які є в "чорному списку" ЄС.

Формальний діалог між двома парламентами, як і раніше, буде припинений, лише російський посол в ЄС і його головний радник будуть мати доступ у приміщення Європарламенту. Ця заборона щодо російських парламентаріїв європейська сторона ввела в 2015 році після того, як Москва відмовила у видачі віз кільком членам Європарламенту.