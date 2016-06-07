"Спроба держперевороту в Казахстані": Експерти виявили російський слід у подіях в Актобе

Про це йдеться в прогнозі аналітичної групи DA Vinci, переданому УНІАН.

Як відомо, 6 червня Комітет нацбезпеки Казахстану заявив про причетність заарештованого 30 січня поточного року бізнесмена Тохтара Тулешова до підготовки державного перевороту в республіці: спецслужби стверджують, що Тулешов розробив план створення і приведення до влади альтернативного уряду в країні.

Зазначається, що план його дій передбачав дестабілізацію обстановки в країні шляхом створення осередків напруженості, організації акцій протестів і масових заворушень.

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Так, Комітет нацбезпеки Казахстану провів серію арештів, в результаті чого за звинуваченням у спільництві затримано ряд високопоставлених чиновників, у тому числі військові.

Згідно заявам КНБ Казахстану є докази, що акції протесту проти так званої земельної реформи, які пройшли в Атирау, Астані, Алмати, Уральську, Кизилорді, були інспіровані і профінансовані Тулешовим ще в грудні 2015 року.

"Зв'язок Тохтара Тулешова з владою Російської Федерації не викликає сумнівів", - йдеться в прогнозі.

Так, Тулешов обіймав посаду голови експертної ради з економічного співробітництва з РФ, Казахстану, Білорусі та Комітету з економічної політики і підприємництва Держдуми Росії. З 2008 року Тулешов – Радник Верховного Отамана Союзу козачих громадських об'єднань Казахстану зі зміцнення союзницьких відносин з Росією, російськими та козацькими національно-культурними громадськими організаціями Співдружності Незалежних Держав. З 2009 року — радник і повноважний представник Казахстанського Республіканського громадського об'єднання "Руська громада" та ін.

Відзначається, що за 7 років, починаючи з 2008 року Тулешов виконував роль не тільки лобіста та легального джерела фінансування російських проектів у Казахстані, але і координатором роботи проросійських воєнізованих організацій на території країни.

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"Сучасна концепція російських військових операцій за кордоном значною мірою робить ставку на використання парамілітарних і повстанських груп, де російське козацтво є найбільш пріоритетною силою. На першому етапі вторгнення на Донбас козацькі формування були основною наданою силою підрозділів сил спеціальних операцій ЗС РФ", - підкреслюють аналітики.

Як йдеться в прогнозі, "ісламістський слід" подій 5 червня в Актобе активно обговорюється російськими медіа. Однак тактика дій груп, що здійснили напади на збройові магазини і військову частину в Актобе, суттєво відрізняється від способів дій джихадистських груп, у тому числі салафітского спрямування.

Зокрема, високий відсоток втрат з боку нападників також є нетиповим для атак радикальних ісламістів без використання смертників, що говорить про низький рівень підготовки груп.

"Активні інформаційні вкидання про причетність до терактів неіснуючої "Армії визволення Казахстану", активне обговорення ісламістської загрози на російських медіа-ресурсах з використанням "експертів", які працюють в інтересах пропаганди політики Кремля в тому числі в Україні, а також поспішний візит Міністра оборони РФ Шойгу в Астану і Ашхабад, свідчать про спробу відвернення уваги від реального джерела атаки", - відзначають експерти.

Серед іншого, 2-річний моніторинг ситуації в північних районах Казахстану свідчить про те, що ключові осередки радикального ісламізму в даному регіоні практично придушені владою. Згідно з даними представників правоохоронних органів Казахстану, поширення джихадизму в Казахстані відбувається з території РФ.

Сучасні можливості РФ дозволяють здійснювати непряме керівництво радикальними ісламістськими угрупованнями з позицій підконтрольних імамів на території Росії. У цьому контексті звертає на себе увагу зв'язок Тулешова з міжрегіональним фондом "Іслам і світ".

На причетність Росії до подій в Актобе побічно вказує інцидент, що стався 22 травня 2016 року, коли на сайті руху "Открытая Россиия" було опубліковано повідомлення, яке через годину видалили, щодо проведення екстреної наради Уряду Оренбурзької області (~ 100 км від Актобе) про невідкладні заходи у зв'язку з трагічними подіями в північних районах Республіки Казахстан.

Повідомлення з'явилось після мітингів проти земельної реформи, що пройшли 24 квітня в Атирау і 29 квітня в Актау, в організації яких сили безпеки підозрюють Тулешова, і за місяць до арештів у справі про підготовку перевороту.

Крім того, події в Актобе передували брифінгу КНБ Казахстану щодо запобігання державного перевороту.

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"Якщо вважати, що служба нацбезпеки Казахстану з початку лютого 2016 року вживала заходи щодо викриття мережі змовників, яка могла координуватися ззовні, то арешти 6 червня завершили етап даної оперативної розробки. Загроза розкриття агентури могла вимагати від кураторів заходів з відвернення уваги КНБ РК для виведення деяких особливо цінних агентів впливу на територію суміжної держави", - припускають експерти.

Експерти також назвали ряд причин, через які дестабілізація ситуації в Казахстані вигідна для Росії. Так, це допомагає запустити процес внутрішньополітичної конфронтації в Казахстані; усунути ризики розвитку "Шовкового шляху" до КНР в обхід РФ; взяти під контроль північні райони країни за прикладом ОРЛО і ОРДО на Донбасі, створивши буферну зону на південних кордонах РФ у вигляді невизнаних територій; мінімізувати ризики політичного дрейфу Астани у бік Пекіна; запобігти економічному посиленню Китаю в Казахстані; схилити керівництво РК до більш активної співпраці з РФ; посилити економічний вплив РФ в регіоні і на Каспії аж до взяття під контроль казахстанської частини узбережжя.

Нагадаємо, 5 червня 2016 року в Актобе стався терористичний акт, в результаті якого загинули десятки людей.