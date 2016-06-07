Синхронні атаки ІДІЛ: Десятки підлітків готові застосувати хімічну зброю і вибухівку в ряді країн

За даними агентства Fars, таких бойовиків навчено вже кілька десятків, повідомляє ТАСС.

"ІД озброїла своїх терористів хімічними бомбами для вчинення злочинів у Сирії, Іраку та інших країнах світу, - наводить агентство заяву генерала ОНБ Акрама Мухаммеда Абдулрахмана. - Бойовики-смертники ІД готові застосувати одночасно звичайні вибухові пристрої та хімічні боєприпаси. Для цього вже навчено безліч підлітків".

Читайте такожТерористи ІДІЛ живцем спалили 19 рабинь-єзидок за відмову від сексу

Як відомо, у травні цього року Організація по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) виступила з попередженням про наявність "виключно тривожних" ознак того, що ІД, можливо, самостійно розробляє хімічну зброю. Генеральний директор організації Ахмет Узумджю сказав, що бойовики ІД вже могли застосувати цю зброю в Іраку і Сирії. Група фахівців ОЗХЗ виявила свідчення можливого застосування екстремістами іприту в цих арабських країнах.