Асад погодився на доставку гуманітарки в усі райони Сирії, що знаходяться в облозі – Reuters

Про це заявив спецпосланець генерального секретаря ООН по Сирії Стеффан де Містура, повідомляє ТАСС з посиланням на Reuters.

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Час для нового раунду міжсирійських переговорів поки не настав, очікується проведення технічних зустрічей, вважає де Містура.

За його словами, замість повномасштабних переговорів очікується проведення "технічних зустрічей" на різних майданчиках.