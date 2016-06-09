Асад погодився на доставку гуманітарки в усі райони Сирії, що знаходяться в облозі – Reuters
15:33, 09 червня 2016Світ
1970 0
ООН узгодила з сирійськими властями питання доставки в цьому місяці гуманітарної допомоги в усі 19 районів країни, що знаходяться в облозі.
REUTERS
Про це заявив спецпосланець генерального секретаря ООН по Сирії Стеффан де Містура, повідомляє ТАСС з посиланням на Reuters.
Читайте такожСерія вибухів у Сирії: кількість жертв зросла до 130
Час для нового раунду міжсирійських переговорів поки не настав, очікується проведення технічних зустрічей, вважає де Містура.
За його словами, замість повномасштабних переговорів очікується проведення "технічних зустрічей" на різних майданчиках.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter