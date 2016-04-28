В ООН попередили про ймовірність провалу перемир'я у Сирії

За його словами, режим припинення вогню, який ввели з лютого, "ледь живий", передає Бі-бі-сі.

Де Містура вважає, що перемир'я може "провалитися у будь-яку хвилину".

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У зв'язку з цим дипломат запропонував Москві і Вашингтону негайно вжити заходів "на вищому рівні", які дозволили б підтримати режим припинення вогню і оживити переговори.

В останні дні в Сирії триває ескалація військових дій.

Нагадаємо, раніше США узгодили з Росією нову, 24-годинну систему моніторингу режиму припинення вогню у Сирії, а також запропонували Москві розмежувати території країни, вільні від ведення бойових дій.