В ООН попередили про ймовірність провалу перемир'я у Сирії
09:12, 28 квітня 2016Світ
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Спеціальний представник ООН щодо Сирії Стаффан де Містура звернувся до Росії і США із закликом врятувати переговори про мирне врегулювання сирійського конфлікту.
REUTERS
За його словами, режим припинення вогню, який ввели з лютого, "ледь живий", передає Бі-бі-сі.
Де Містура вважає, що перемир'я може "провалитися у будь-яку хвилину".
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У зв'язку з цим дипломат запропонував Москві і Вашингтону негайно вжити заходів "на вищому рівні", які дозволили б підтримати режим припинення вогню і оживити переговори.
В останні дні в Сирії триває ескалація військових дій.
Нагадаємо, раніше США узгодили з Росією нову, 24-годинну систему моніторингу режиму припинення вогню у Сирії, а також запропонували Москві розмежувати території країни, вільні від ведення бойових дій.
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