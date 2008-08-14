Поліція Грузії увійшла в Горі

Блок-пости російських військ почали пропускати колони грузинських поліцейських на територію міста Горі.

Як передає "Українська правда", за словами представника Міністерства оборони Росії генерал-майора В`ячеслава БОРИСОВА, із четверга місто передане у розпорядження грузинської сторони.

До цього Горі контролювали російські військові.

Зустріч командувача російськими частинами в районі Горі В.БОРИСОВА і шефа грузинської поліції Вова ДЖУХЕЛІ відбулася сьогодні, 14 серпня, о 8:30 за 15 кілометрів від Горі.

Після цього колона грузинських поліцейських на чолі з генералом В.БОРИСОВИМ почала входити в місто.

В.БОРИСОВ також заявив, що інформація про мародерство і розбої у місті Горі не відповідає дійсності.