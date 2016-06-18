Ріо-де-Жанейро знаходиться на межі фінансового краху

Як повідомляє РБК з посиланням на видання The Telegraph, в документі, опублікованому керівництвом Ріо-де-Жанейро, вказується, що у зв'язку з падінням цін на нафту, влада не може виконати свої зобов'язання перед стартуючими через 49 днів Олімпійськими іграми.

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У документі вказується, що криза може призвести до "повного колапсу" в питаннях забезпечення безпеки, охорони здоров'я, освіти і охорони навколишнього середовища.

За словами губернатора штату Франсиску Дорнеллеша, необхідні жорсткі заходи для виправлення фінансової ситуації. За його словами, виданий декрет має привернути увагу бразильського уряду, який повинен разом зі штатом вирішувати питання роботи метрополітену, системи охорони здоров'я та охорони правопорядку.

При цьому мерія Ріо-де-Жанейро вказала, що серйозних проблем з фінансами у міста немає, а заява керівництва штату не повинна позначитися на підготовці до Олімпіади.

Минулого тижня рейтингове агентство Fitch знизило рейтинг штату Ріо-де-Жанйеро з В+ до В-, вказавши на швидку втрату ліквідності.

З кінця минулого року влада штату були змушені піти на затримку пенсій і виплату зарплат, а також на закриття ряду лікарень і освітніх установ. Дефіцит бюджету Ріо-де-Жанейро, за даними Guardian, може досягти цього року $5,56 млрд.