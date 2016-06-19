Трамп відстає від Клінтон майже на 6% - опитування

Кандидат на посаду президента США від Демократичної партії Хілларі Клінтон випереджає свого конкурента - кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа - на 5,8%, повідомляє Росбалт з посиланням на опитування Fox News.

Читайте такожКлінтон: якщо Трамп стане президентом, в Кремлі буде свято

Згідно з опитуванням, підтримка Клінтон серед населення становить 44,1%, тоді як Трампа - 38,3%.

Раніше опитування показали відставання Трампа від Клінтон лише на 2%. Наголошується, що в березні - квітні розрив між кандидатами становив близько 10 - 4%.

Чергові вибори президента США відбудуться 8 листопада 2016 року. Сенатор-демократ Берні Сандерс, який бере участь у передвиборній президентській гонці, заявив про намір працювати разом зі своєю суперницею екс-держсекретарем Хілларі Клінтон. Політик також оголосив, що головною метою для його прибічників є "перемога над Дональдом Трампом", який раніше гарантував своє висунення кандидатом від Республіканської партії.

В ході первинних виборів, які відбулися у США раніше, Сандерсу не вдалося набрати потрібної кількості делегатів, тому він поступився перше місце Клінтон, яка має достатню кількість голосів для того, щоб повести партію на головних виборах країни цієї осені.