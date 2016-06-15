Клінтон перемогла на завершальних праймеріз, Сандерс все ще відмовляється визнати поразку
Екс-держсекретар США Хілларі Клінтон отримала перемогу на завершальному етапі праймеріз Демократичної партії в Вашингтоні.
Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Ці праймеріз мають лише формальне значення - Клінтон ще минулого тижня набрала необхідну кількість делегатів для висунення кандидатом в президенти від Демократичної партії на майбутньому національному з'їзді.
Кандидатуру Хілларі Клінтон підтримав нинішній президент Барак Обама.
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Команда Клінтон сподівалася, що після праймеріз у Вашингтоні її суперник, сенатор Берні Сандерс, визнає поразку, однак згідно з джерелами з його оточення, він відмовляється припинити боротьбу до з'їзду демократів, який пройде 25-28 липня у Філадельфії.
Єдиним можливим кандидатом у президенти від Республіканської партії залишився мільярдер Дональд Трамп.
58-е президентські вибори в США пройдуть 8 листопада 2016 року.