Клінтон перемогла на завершальних праймеріз, Сандерс все ще відмовляється визнати поразку

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Ці праймеріз мають лише формальне значення - Клінтон ще минулого тижня набрала необхідну кількість делегатів для висунення кандидатом в президенти від Демократичної партії на майбутньому національному з'їзді.

Кандидатуру Хілларі Клінтон підтримав нинішній президент Барак Обама.

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Команда Клінтон сподівалася, що після праймеріз у Вашингтоні її суперник, сенатор Берні Сандерс, визнає поразку, однак згідно з джерелами з його оточення, він відмовляється припинити боротьбу до з'їзду демократів, який пройде 25-28 липня у Філадельфії.

Єдиним можливим кандидатом у президенти від Республіканської партії залишився мільярдер Дональд Трамп.

58-е президентські вибори в США пройдуть 8 листопада 2016 року.