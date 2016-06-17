Сандерс закликав мільйони своїх прихильників підтримати Клінтон
Американський сенатор Берні Сандерс закликав мільйони своїх виборців підтримати на президентських виборах Хілларі Клінтон, яка виборола лідерство за підсумками попередніх виборів Демократичної партії.
"Соціаліст" Сандерс, який до останнього відмовлявся визнати свою поразку, пообіцяв підтримати Клінтон в ході передвиборної кампанії, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Він зазначив, що з нетерпінням чекає можливості попрацювати разом з нею над реформуванням Демократичної партії для боротьби з кандидатом від республіканців Дональдом Трампом.
Читайте такожПрезидент США зустрівся з Далай-ламою
Клінтон заручилася підтримкою достатньої кількості делегатів для висунення своєї кандидатури в президенти ще на минулому тижні. 9 червня зустріч з Сандерсом провів глава Білого дому Барак Обама, який готується покинути цю посаду після двох термінів.
Клінтон стане першою в історії жінкою, висунутою в президенти США.
58-і президентські вибори в США пройдуть 8 листопада 2016 року. Крім Трампа і Клінтон у виборах візьме участь кандидат від Лібертаріанської партії Гері Джонсон.