Сандерс закликав мільйони своїх прихильників підтримати Клінтон

"Соціаліст" Сандерс, який до останнього відмовлявся визнати свою поразку, пообіцяв підтримати Клінтон в ході передвиборної кампанії, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Він зазначив, що з нетерпінням чекає можливості попрацювати разом з нею над реформуванням Демократичної партії для боротьби з кандидатом від республіканців Дональдом Трампом.

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Клінтон заручилася підтримкою достатньої кількості делегатів для висунення своєї кандидатури в президенти ще на минулому тижні. 9 червня зустріч з Сандерсом провів глава Білого дому Барак Обама, який готується покинути цю посаду після двох термінів.

Клінтон стане першою в історії жінкою, висунутою в президенти США.

58-і президентські вибори в США пройдуть 8 листопада 2016 року. Крім Трампа і Клінтон у виборах візьме участь кандидат від Лібертаріанської партії Гері Джонсон.