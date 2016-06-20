Парламент Хорватії проголосував за саморозпуск

За це рішення проголосували 137 народних обранців зі 151-го, передає DW.

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Рішення парламенту має вступити в силу 15 липня, заявив його речник Желько Райнер. Після цього нові парламентські вибори відбудуться в 60-денний термін, їх проведення очікується на початку вересня.

Президент Хорватії Колінда Грабар-Кітарович, яка призначає дату виборів, заявила, що візьме до уваги бажання більшості партій провести їх вже після літніх канікул.

Нагадаємо, 16 червня хорватський парламент відправив у відставку прем'єр-міністра країни Тихоміра Орешковича, який був при владі менше півроку. А днем раніше через звинувачення у корупції у відставку подав перший віце-прем'єр Хорватії Томіслав Карамарко.