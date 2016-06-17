Міністр туризму Бразилії пішов у відставку після звинувачень у корупції
Міністр туризму Бразилії Едуардо Енріке Алвес пішов у відставку через добу після того, як його звинуватили у хабарництві.
Його ім'я пов'язане з корупційним скандалом навколо державної нафтової компанії Petrobas, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
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Це вже третій міністр тимчасового уряду Мічела Темера, виконуючого обов'язки президента Бразилії, який пішов у відставку за останній час.
У середу верховний суд опублікував свідчення колишнього голови Petrobas Серхіо Мачадо, який зізнався, що за останні десять років двадцять високопоставлених політиків отримували мільйони доларів в якості хабарів.
Як повідомляв УНІАН, раніше голова бразильського апарату уряду Елізеу Паділья заявив, що всі чиновники, замішані в корупційному скандалі у державній нафтогазовій компанії Petrobras, мають залишити свої пости.