Директор Світового банку в Україні Чімяо Фан йде з посади у зв'язку з плановою ротацією

Як повідомив Чімяо Фан в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН, інформація про призначення нового директора вже відома – це пані Сату Каконен, яка приступить до виконання обов'язків 25 липня цього року.

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«Можу сказати, що вона дуже досвідчений макроекономіст, працювала в цьому напрямку багато років і розуміє проблеми регіону. Потрібно боротися з економічними проблемами, що виникають в Україні, Білорусі та Молдові. Тому для нового директора критично важливо мати такий досвід», - сказав він.

Чімяо Фан повідомив, що переходить на посаду директора Світового банку по таких країнах, як Бангладеш, Бутан та Непал, але буде спостерігати за Україною здалеку. «Моє серце завжди залишиться з Україною. Я провів тут чотири з половиною роки, і Україна, Білорусь і Молдова завжди займатимуть особливе місце в моєму серці», - сказав він і зазначив, що дуже хотів би повернутися в нашу країну в наступну ротацію, через 4 роки.

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