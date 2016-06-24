У Великій Британії завершився референдум щодо членства в ЄС

Дільниці для голосування закрилися о 10 вечора за місцевим часом, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Це всього лише третій загальнонаціональний референдум в історії Сполученого Королівства. Йому передувала бурхлива 4-місячна агітаційна кампанія, в ході якої прихильники виходу Британії з ЄС об'єдналися під гаслом Vote Leave ("Голосуй за вихід"), а головним гаслом їхніх супротивників став Remain ("Залишитися").

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Для участі в цьому референдумі зареєструвалися майже 46,5 млн осіб – рекордна для британських виборів цифра.

Дані про реальну явку виборців будуть оприлюднені незабаром.

Виборці повинні були поставити хрестик навпроти одного з двох питань у бюлетені: "чи Сполученому Королівству залишитися членом Європейського союзу?" або "чи Сполученому Королівству вийти з Європейського союзу?"

Результат буде визначатися на основі простої більшості - для визначення подальшої долі Британії одному з цих питань необхідно набрати 50% плюс один голос.

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Після закриття виборчих дільниць запечатані урни з бюлетенями доставляються в один з 382 окружних центрів; це 380 виборчих округів в Англії, Шотландії і Уельсі і по одному округу - в Північній Ірландії і Гібралтарі.

Як зауважила політичний оглядач Бі-бі-сі Лора Кунсберг, який би не був результат референдуму, кампанія, що передувала йому, фундаментально змінила британський політичний ландшафт.

Результати будуть оголошуватися по мірі підрахунку у виборчих округах. За традицією, швидше всіх рахує Сандерленд – місто на північно-східному узбережжі Англії. Там оголошення результату можна чекати до половини першого ночі.

Судячи з проведеним раніше опитуваннями громадської думки, Сандерленд, швидше за все, проголосує за вихід країни з ЄС.

Перша велика хвиля результатів очікується о 2 години ночі, а основний масив – до 5 ранку. Однак, на відміну від парламентських виборів, результат референдуму залежить не від кількості округів, які підтримали або відкинули ідею виходу Британії з ЄС, а від загального числа голосів, поданих "за" або "проти".

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Остаточний результат буде оголошено головою Лічильної комісії на референдумі Дженні Уотсон, яка буде знаходитися в ратуші Манчестера. За її словами, вона планує зробити це оголошення "до сніданку", тобто приблизно до 7 ранку в п'ятницю 24 червня.

Проведення референдуму про подальше членство Британії в ЄС було однією з передвиборних обіцянок консерваторів перед загальними виборами 2015 року. Прем'єр-міністр Девід Кемерон оголосив про намір провести такий референдум ще в 2013 році.