Голова уряду Каталонії: Brexit посилює аргументи щодо відділення від Іспанії

Про це заявив очільник уряду Каталонії Карлос Пучдемонт, повідомляє Reuters.

Приєднуючись до привітань лідерів національних рухів європейських країн він зазначив, що здатність Великої Британії вийти з ЄС без згоди його держав-членів передбачає, що Каталонія може претендувати на незалежність без згоди Мадрида.

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"Це свідчить про те, що цілком можливо прийняти рішення про суверенітет, як це роблять всі інші країни", - заявив Пучдемонт.

Кампанія щодо незалежності Каталонії триває від 2014 року, коли під час референдуму в Шотландії виборці вирішили залишитися у складі Сполученого королівства.

Голова каталонського уряду висловив підтримку Шотландії, чий перший міністр Нікола Стерджен заявила про високу ймовірність проведення другого референдуму з приводу незалежності від Британії.