Голова уряду Каталонії: Brexit посилює аргументи щодо відділення від Іспанії
Рішення Великої Британії вийти із складу Європейського союзу посилює аргументи Каталонії у спробах домагатися незалежності від Іспанії.
Про це заявив очільник уряду Каталонії Карлос Пучдемонт, повідомляє Reuters.
Приєднуючись до привітань лідерів національних рухів європейських країн він зазначив, що здатність Великої Британії вийти з ЄС без згоди його держав-членів передбачає, що Каталонія може претендувати на незалежність без згоди Мадрида.
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"Це свідчить про те, що цілком можливо прийняти рішення про суверенітет, як це роблять всі інші країни", - заявив Пучдемонт.
Кампанія щодо незалежності Каталонії триває від 2014 року, коли під час референдуму в Шотландії виборці вирішили залишитися у складі Сполученого королівства.
Голова каталонського уряду висловив підтримку Шотландії, чий перший міністр Нікола Стерджен заявила про високу ймовірність проведення другого референдуму з приводу незалежності від Британії.