Через стрілянину у Марселі загинуло 2 особи, важко поранено 14-річну дівчину
11:09, 25 червня 2016Світ
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В ніч на суботу невідомі відкрили стрілянину з автоматів Калашникова на півночі Марселя у Франції.
REUTERS
Під час стрілянини було вбито двох чоловіків і важко поранено дівчину-підлітка, пише Європейська правда з посиланням на Le Figaro
Зазначається, що чоловіків знайшли мертвими всередині автомобіля, який стояв на стоянці.
Поранена 14-річна дівчина була знайдена неподалік.
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Про причини стрілянини не повідомляється. Поліція шукає нападників.
Видання зазначає, що з початку року у Марселі застрелили шість людей. У більшості випадків йшлося про зведення рахунків.
Останній такий випадок стався 15 червня, коли невідомі на півночі Марселя застрелили 23-річного чоловіка.
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