Через стрілянину у Марселі загинуло 2 особи, важко поранено 14-річну дівчину

Під час стрілянини було вбито двох чоловіків і важко поранено дівчину-підлітка, пише Європейська правда з посиланням на Le Figaro

Зазначається, що чоловіків знайшли мертвими всередині автомобіля, який стояв на стоянці.

Поранена 14-річна дівчина була знайдена неподалік.

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Про причини стрілянини не повідомляється. Поліція шукає нападників.

Видання зазначає, що з початку року у Марселі застрелили шість людей. У більшості випадків йшлося про зведення рахунків.

Останній такий випадок стався 15 червня, коли невідомі на півночі Марселя застрелили 23-річного чоловіка.