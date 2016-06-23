Стрілянина в кінотеатрі на заході Німеччини: поліція ліквідувала нападника

18:16, 23 червня 2016
Світ
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Чоловік, який відкрив стрілянину в кінотеатрі в Німеччині, знайдений мертвим.

REUTERS

За словами міністра внутрішніх справ Гессена Петера Бойта, нападника застрелила поліція, передає РБК з посиланням на газету Hessenschau.

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Раніше УНІАН повідомляв, що озброєний чоловік відкрив вогонь у будівлі кіноцентру в місті Фірнхайм на заході Німеччини. Інцидент стався у кінотеатрі Kinopolis торгового центру Rhein-Neckar-Zentrum.

Як уточнює газета FAZ, кілька людей поранені.

Водночас газета Echo повідомляє, що від 20 до 50 осіб поранено.

Місто Фірнхайм розташоване приблизно на півдорозі між Франкфуртом і Штутгартом, приблизно за 60 км від кордону з Францією.

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