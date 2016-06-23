Стрілянина в кінотеатрі на заході Німеччини: поліція ліквідувала нападника

За словами міністра внутрішніх справ Гессена Петера Бойта, нападника застрелила поліція, передає РБК з посиланням на газету Hessenschau.

Читайте такожДружина стрілка з Орландо знала про його наміри влаштувати стрілянину - ЗМІ

Раніше УНІАН повідомляв, що озброєний чоловік відкрив вогонь у будівлі кіноцентру в місті Фірнхайм на заході Німеччини. Інцидент стався у кінотеатрі Kinopolis торгового центру Rhein-Neckar-Zentrum.

Як уточнює газета FAZ, кілька людей поранені.

Водночас газета Echo повідомляє, що від 20 до 50 осіб поранено.

Місто Фірнхайм розташоване приблизно на півдорозі між Франкфуртом і Штутгартом, приблизно за 60 км від кордону з Францією.