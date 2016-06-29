Лідери 27 країн ЄС продовжать обговорювати майбутнє союзу 16 вересня у Братиславі

16:18, 29 червня 2016
Світ
373 0

Президент Європейської ради Дональд Туск заявляє, що лідери 27 країн-членів Європейського Союзу продовжать обговорювати майбутнє Євросоюзу з огляду на британський референдум 16 вересня у Братиславі.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це Туск сказав на прес-конференції за підсумками неформальної зустрічі 27 глав держав та урядів країн-членів Євросоюзу у Брюсселі.

"Як ви знаєте, це був перший обмін (думками) 27 лідерів після британського референдуму, і таким чином, буде занадто рано робити висновки. Це саме тому ми розпочали політичне розмірковування щодо майбутнього ЄС із 27 країнами і ми зустрінемося щодо цього 16 вересня у Братиславі для продовження нашого обговорення", - заявив Туск.

Читайте такожУ Великобританії депутати ініціюють референдум щодо умов виходу з ЄС

Президент Європейської ради наголосив, що лідери 27 країн налаштовані залишатися єдиними та разом тісно співпрацювати.

Як повідомляв УНІАН, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Єврокомісія не вестиме переговори зі Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії до офіційного повідомлення британської влади про намір покинути Європейський Союз.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter