Лідери 27 країн ЄС продовжать обговорювати майбутнє союзу 16 вересня у Братиславі

Як передає кореспондент УНІАН, про це Туск сказав на прес-конференції за підсумками неформальної зустрічі 27 глав держав та урядів країн-членів Євросоюзу у Брюсселі.

"Як ви знаєте, це був перший обмін (думками) 27 лідерів після британського референдуму, і таким чином, буде занадто рано робити висновки. Це саме тому ми розпочали політичне розмірковування щодо майбутнього ЄС із 27 країнами і ми зустрінемося щодо цього 16 вересня у Братиславі для продовження нашого обговорення", - заявив Туск.

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Президент Європейської ради наголосив, що лідери 27 країн налаштовані залишатися єдиними та разом тісно співпрацювати.

Як повідомляв УНІАН, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Єврокомісія не вестиме переговори зі Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії до офіційного повідомлення британської влади про намір покинути Європейський Союз.