Юнкер: Єврокомісія не вестиме переговори з Британією до офіційного повідомлення влади про вихід з ЄС
Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявляє, що Єврокомісія не вестиме переговори зі Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії до офіційного повідомлення британської влади про намір покинути Європейський Союз.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Юнкер сказав на прес-конференції за підсумками неформальної зустрічі 27 глав держав та урядів країн-членів Євросоюзу у Брюсселі.
Президент Єврокомісії зазначив, що сьогодні вранці лідери 27 країн-членів ЄС та учора ввечері за участю прем'єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона провели спокійну розмову щодо референдуму у Сполученому Королівстві про вихід з ЄС.
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"Що важливо, так це те, що ми погодилися, що не буде переговорів, якими б вони не були, до того часу, поки Сполучене Королівство не повідомить про свій намір щодо виходу з Європейського Союзу", - заявив Юнкер, пояснивши, що ніяких переговорів з Британією не буде вестися, поки Британія офіційно не повідомить про намір покинути ЄС.
Також він сказав, що письмово попросив єврокомісарів та генеральних директорів з Єврокомісії не обговорювати стан справ з представниками Великої Британії.
Крім того, Юнкер зазначив, що разом з президентом Європейської ради Дональдом Туском та 27 лідерами країн-членів ЄС висловлюють точку зору, що "не буде внутрішнього ринку a la carte".
"Ті, хто хочуть знову отримати доступ на наш внутрішній ринок, вони повинні впровадити чотири свободи без винятків...", - заявив Юнкер, давши зрозуміти, що якщо Британія покине ЄС, вона втратить можливість мати доступ до внутрішнього ринку ЄС.
Як повідомляв УНІАН, 23 червня на референдумі у Великій Британії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%.
Після підбиття його підсумків прем'єр-міністр Девід Кемерон анонсував свою відставку.
У Лісабонському договорі (основній правовій базі нинішнього Євросоюзу) є стаття 50, яка окреслює умови виходу країни з Євросоюзу. Відповідно до неї, переговори про ці умови мають займати принаймні 2 роки. І можуть бути подовжені за консенсусом сторін.