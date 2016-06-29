Юнкер: Єврокомісія не вестиме переговори з Британією до офіційного повідомлення влади про вихід з ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це Юнкер сказав на прес-конференції за підсумками неформальної зустрічі 27 глав держав та урядів країн-членів Євросоюзу у Брюсселі.

Президент Єврокомісії зазначив, що сьогодні вранці лідери 27 країн-членів ЄС та учора ввечері за участю прем'єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона провели спокійну розмову щодо референдуму у Сполученому Королівстві про вихід з ЄС.

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"Що важливо, так це те, що ми погодилися, що не буде переговорів, якими б вони не були, до того часу, поки Сполучене Королівство не повідомить про свій намір щодо виходу з Європейського Союзу", - заявив Юнкер, пояснивши, що ніяких переговорів з Британією не буде вестися, поки Британія офіційно не повідомить про намір покинути ЄС.

Також він сказав, що письмово попросив єврокомісарів та генеральних директорів з Єврокомісії не обговорювати стан справ з представниками Великої Британії.

Крім того, Юнкер зазначив, що разом з президентом Європейської ради Дональдом Туском та 27 лідерами країн-членів ЄС висловлюють точку зору, що "не буде внутрішнього ринку a la carte".

"Ті, хто хочуть знову отримати доступ на наш внутрішній ринок, вони повинні впровадити чотири свободи без винятків...", - заявив Юнкер, давши зрозуміти, що якщо Британія покине ЄС, вона втратить можливість мати доступ до внутрішнього ринку ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня на референдумі у Великій Британії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%.

Після підбиття його підсумків прем'єр-міністр Девід Кемерон анонсував свою відставку.

У Лісабонському договорі (основній правовій базі нинішнього Євросоюзу) є стаття 50, яка окреслює умови виходу країни з Євросоюзу. Відповідно до неї, переговори про ці умови мають займати принаймні 2 роки. І можуть бути подовжені за консенсусом сторін.