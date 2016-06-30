Замах на Трампа: 20-річному британцю загрожує 30 років в'язниці

Британцю, який був затриманий при спробі замаху на кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа, пред'явили офіційні звинувачення, йому загрожує 30 років в'язниці.

Про це повідомляє Associated Press. Британець, 20-річний Майкл Сендфорд, звинувачується в незаконному володінні вогнепальною зброєю, зриві офіційного заходу, створенні перешкод службовій особі при виконанні службових обов'язків. Читайте такожКлінтон взяла участь у гей-параді в Нью-Йорку Звинувачення оголосив прокурор Лас-Вегаса Деніел Богден. Нагадаємо, Сендфорд був затриманий 18 червня на передвиборному мітингу Дональда Трампа в Лас-Вегасі. Він зізнався, що мав намір застрелити кандидата в президенти.

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