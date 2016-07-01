"50 на 50": В Австрії скасували результати спірних президентських виборів

Про це повідомляє BBC.

Згідно з офіційними підсумками другого туру виборів, що відбувся 22 травня, 50,35% голосів отримав член та колишній лідер партії "Зелені — Зелена альтернатива" Александр ван дер Беллен, а 49,65% - відповідно Норберт Хофер, що представляє націоналістичну і антиіммігрантську Австрійську партію свободи.

При цьому в першому турі виборів 24 квітня переміг Хофер з результатом 35,1%. Ван дер Беллен тоді набрав 21,3%.

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Голова Конституційного суду Австрії Герхард Хольцінгер оголосив, що суд вирішив задовольнити скаргу, подану лідером АПС Хайнцом-Крістіаном Штрахе щодо підсумків другого туру президентських виборів.

Таким чином, тепер повинні бути проведені повторні вибори.

Зазначається, що місце колишнього президента Хайнца Фішера тимчасово займуть три представника парламенту, включаючи самого Хофера.