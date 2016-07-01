Пілота сирійського винищувача, який розбився поблизу Дамаска, вбили ісламісти - ЗМІ

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство Xinhua.

За його даними, вбивство пілота вчинила радикальне екстремістське угрупування "Джейш аль-Іслам".

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У той же час Reuters повідомляє, що сирійський льотчик був убитий бойовиками іншого ісламістського угрупування - "Джебхат ан-Нусра".

Як повідомляв УНІАН, сирійський військовий літак розбився на північний схід від Дамаска в п'ятницю, його пілот нібито був захоплений у полон.