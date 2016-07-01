Пілота сирійського винищувача, який розбився поблизу Дамаска, вбили ісламісти - ЗМІ
20:08, 01 липня 2016Світ
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Бойовики-ісламісти вбили пілота винищувача сирійських збройних сил, який зазнав аварії на схід від Дамаска.
REUTERS
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство Xinhua.
За його даними, вбивство пілота вчинила радикальне екстремістське угрупування "Джейш аль-Іслам".
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У той же час Reuters повідомляє, що сирійський льотчик був убитий бойовиками іншого ісламістського угрупування - "Джебхат ан-Нусра".
Як повідомляв УНІАН, сирійський військовий літак розбився на північний схід від Дамаска в п'ятницю, його пілот нібито був захоплений у полон.
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