Пілота сирійського винищувача, який розбився поблизу Дамаска, вбили ісламісти - ЗМІ

20:08, 01 липня 2016
Світ
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Бойовики-ісламісти вбили пілота винищувача сирійських збройних сил, який зазнав аварії на схід від Дамаска.

REUTERS

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство Xinhua.

За його даними, вбивство пілота вчинила радикальне екстремістське угрупування "Джейш аль-Іслам".

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У той же час Reuters повідомляє, що сирійський льотчик був убитий бойовиками іншого ісламістського угрупування - "Джебхат ан-Нусра".

Як повідомляв УНІАН, сирійський військовий літак розбився на північний схід від Дамаска в п'ятницю, його пілот нібито був захоплений у полон.

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