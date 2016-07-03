Подвійний теракт у Багдаді забрав життя 82 осіб – Reuters (фоторепортаж)

Про це з посиланням на джерела у правоохоронних органах та медичних закладах повідомляє агенція Reuters.

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Метою терористів цього разу став людний район з крамницями і кафе, де іракці святкували Рамадан.

У районі Каррада вибухнула вантажівка-рефрижератор. Жертвами цього теракту стали 80 людей. Відповідальність на себе взяла "Ісламська держава". У розповсюдженій прибічниками ісламістського угруповання заяві йшлося про те, що вибух вчинив смертник.

На відео, розміщеному в соціальних мережах після теракту видно масштабну пожежу на головній вулиці Каррада після вибуху. Вранці стало зрозуміло, що принаймні чотири будівлі серйозно пошкоджені або частково зруйновані.

Крім того, ще одна бомба вибухнула на узбіччі дороги на ринку в Аль-Шааб, популярному шиїтському районі на півночі столиці, в результаті чого щонайменше двоє людей загинули.

Як відомо, іракські сили минулого місяця вибили бойовиків ІДІЛ з Ель-Фаллуджі, їх оплоту на захід від столиці.