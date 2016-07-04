Поблизу консульства США в Саудівській Аравії смертник підірвав себе

Напад стався в ранні години Дня незалежності, який у США відзначають 4 липня.

За даними ЗМІ, в результаті інциденту постраждали двоє поліцейських.

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Повідомляється, що чоловік мав намір підійти якомога ближче до консульства, але був вчасно помічений охороною на розташованій поруч автостоянці. Після того, як силовики оточили смертника, він встиг себе підірвати.

Консульство в Джедде вже піддавалося нападу бойовиків в 2009 році, коли загинули дев'ятеро людей. Тоді п'ятеро нападників, озброєних вибуховими пристроями і вогнепальною зброєю, увірвалися в будівлю, убивши чотирьох саудівських охоронців зовні і ще п'ятьох місцевих співробітників всередині.