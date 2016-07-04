Засідання ради НАТО-Росія відбудеться після саміту Альянсу - Столтенберг

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сьогодні у Брюсселі на прес-конференції, присвяченій саміту НАТО, який відбудеться 8-9 липня у Варшаві.

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"Ми були готові провести засідання до саміту, але ми також готові провести засідання після саміту. Не має значення, відбудеться це до чи після саміту. Важливо, щоб це сталося", - заявив він.

За словами Столтенберга, зараз триває "гарний діалог з росіянами щодо модальності, порядку денного та конкретного часу наступного засідання ради НАТО-Росія". "Остаточних домовленостей ще немає, але у нас триває діалог з цих питань. Як тільки ми погодимо порядок денний та час, ми про це повідомимо. Я вважаю, що Рада НАТО-Росія - дуже корисний та важливий інструмент, тому що НАТО вірить в ідею захисту та діалогу. Я не бачу жодних протиріч у сильній обороні та стримуванні і політичному діалозі. Ми переконані, що нам потрібен діалог зараз навіть більше, коли ми бачимо збільшення напруження, більше військової діяльності", - сказав генсек Альянсу.

Столтенберг вважає, що сторони повинні обговорювати питання прозорості, передбачуваності. "Ми бачили непрофесійну небезпечну поведінку. Важливо запобігти таким випадкам, які ми бачили, таким як збитий російський літак у Туреччині чи небезпечні польоти над американським кораблем у Балтійському морі", - пояснив генсек НАТО.

Як повідомляв УНІАН, перше майже за 2 роки засідання Ради НАТО-Росія відбулось у квітні цього року.