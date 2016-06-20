Генсек НАТО: санкції повинні діяти, поки Росія не змінить поведінку

Про це Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказав в інтерв'ю Reuters.

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"Моя оцінка полягає в тому, що не варто знімати економічні санкції до того, як Росія змінить свою поведінку. Я вірю, що існує широка згода з цього приводу в ЄС", - сказав Столтенберг.

Як відомо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що Європейський Союз повинен поступово відмовитися від санкцій, введених проти Росії через агресію в Україні, за наявності істотного прогресу в мирному процесі.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році країни Заходу ввели санкції проти РФ за анексію Криму і агресію проти України. Влада Росії у відповідь встановила заборону на імпорт до РФ продуктів харчування із західних країн. Пізніше США і ЄС прив'язали скасування санкцій до виконання Мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

31 липня дія санкцій ЄС проти Росії закінчується. Наступного тижня Євросоюз повинен прийняти рішення про продовження цих санкцій.

Вони передбачають обмеження співпраці з російськими банками, імпорту та експорту, торгівлі, зокрема, нафтою, газом і озброєннями. 17 червня Європейський Союз ще на рік, до 24 червня 2017 року, продовжив санкції, запроваджені через анексії Росією Криму і Севастополя.