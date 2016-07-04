Кріс Еванс залишає телепрограму Top Gear

"Йду з Top Gear. Віддав їй все, що міг, але іноді цього недостатньо. Команда (шоу) більше, ніж чудова. Бажаю їм всього найкращого", - написав він у своєму "Твіттері".

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У заяві також наголошується, що нові випуски Top Gear на даний час тільки у Великобританії подивилося 30 млн глядачів. Права на показ програми також продані в 130 країнах світу.

Рішення про відхід з програми Еванс прийняв на тлі падіння рейтингів Top Gear у британської аудиторії: останню серію минулої неділі подивилося всього 8,6% потенційної аудиторії, що є найнижчим показником нового сезону.

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