Новим прем'єром Великобританії стане жінка
Члени Консервативної партії в британському парламенті обрали двох кандидатів на посаду нового лідера торі, який очолить уряд. Ними стали міністр внутрішніх справ Тереза Мей і міністр енергетики Андреа Лідсом.
Про це повідомляє РБК з посиланням на Financial Times.
До 9 вересня 125 тис. членів партії повинні будуть обрати одного з кандидатів.
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В ході парламентського голосування за Мей віддали голоси 199 з 330 депутатів-торі. Лідсом отримала 84 голоси. Міністр юстиції Майкл Гоув вибув з передвиборної гонки, посівши третє місце з 46 голосами.
Місце лідера партії і глави уряду виявилося вакантним після відставки чинного прем'єра Девіда Кемерона. Він вирішив покинути ці пости, після того як на референдум про членство країни в Євросоюзі перемогли прихильники виходу з ЄС.
Кемерон продовжує здійснювати керівництво кабінетом міністрів до вибору його наступника, якому належить почати переговори про вихід Великобританії з Євросоюзу.