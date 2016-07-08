Четверо поліцейських вбито під час акції протесту в Далласі

Як повідомляють американські ЗМІ, ще 7 поліцейських отримали поранення, троє з них перебувають у критичному стані, передає kommersant.ru. Всього під час мітингу пролунало понад 20 пострілів.

Читайте такожСотні людей вийшли на вулиці Нью-Йорка, протестуючи проти поліцейського насильства (фоторепортаж, відео)

За словами очевидців, вогонь під час акції відкрили двоє чоловіків, один з яких був у бронежилеті. Як повідомляє Fox News, один нападників був нейтралізований, другому вдалося втекти, проте ці дані поки не підтверджені. Є інформація, що в обох стрільців були снайперські гвинтівки, і вони стріляли з найближчого будинку. Поліція Далласа вже розповсюдила фотографію одного з підозрюваних в "Твіттері" і просить допомоги у його пошуках.

This is one of our suspects. Please help us find him! pic.twitter.com/Na5T8ZxSz6 — Dallas Police Depart (@DallasPD) July 8, 2016

Як повідомляє Daily Mail, на відео з місця події видно, як натовп, що скандував "Не стріляйте!", раптово почав стрімко розбігатися в момент, коли стрілки відкрили вогонь по людях. Також поліція припускає, що стрілки хотіли підірвати бомбу в центрі міста. За даними Fox4news, на місце події вже прибули офіцери спецназу.

Обурення громадськості викликав інцидент, що стався напередодні в Луїзіані, коли двоє поліцейських застрелили темношкірого чоловіка. На оприлюдненому відеозаписі з місця події, чітко видно, як поліцейські повалили чоловіка на землю, після чого один з них зробив кілька пострілів практично в упор. За фактом вбивства вже розпочато розслідування Міністерством юстиції США.

Увага! Відео містить сцени насильства, не рекомендовано до перегляду особами до 18 років.

Пізніше, протягом то ж дня, в штаті Міннесота був застрелений ще один темношкірий чоловік: його поранили кількома пострілами, у той час як його подруга і дитина знаходилися у поруч припаркованій машині. Потерпілий був доставлений в лікарню, проте від отриманих поранень помер.

Його подруга Лавіш Рейнолдс, яка і зняла ролик, каже, що її хлопець попередив співробітника поліції, що дістане гаманець із кишені. Але коли він потягнувся до кишені, правоохоронець вистрілив у нього чотири рази. На відео видно руку поліцейського з пістолетом, спрямованим на пораненого. На записі чутно, як поліцейський кричить: "Я говорив йому не тягнуться до нього!". Рейнолдс коментує все, що відбувається. На задньому сидінні плаче її донька.

Увага! Відео містить сцени насильства, не рекомендовано до перегляду особами до 18 років.

Президент США Барак Обама висловив стурбованість тим, що відбувається. "Афроамериканців у США поліцейські зупиняють на 30% частіше, ніж білих. Чорношкірих і латиноамериканців в втричі частіше обшукують, ніж білих. І поліція відкриває вогонь по афроамериканцях вдвічі частіше, ніж по білих", - розповів президент США, який виступив зі спеціальною промовою. Він зазначив, що ці дані засновані на численних дослідженнях. У зв'язку з чим президент США висловив переконання, що ті події, які відбуваються, стосуються всіх американців.