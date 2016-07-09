У США відбулися акції протесту проти насильства з боку поліцейських

Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Протестувальники перекрили дороги в Нью-Йорку, Атланті і Філадельфії ввечері 8 липня, заходи також заплановані в Сан-Франциско і Феніксі. Повідомлень про зіткнення не надходило.

Наймасовіша демонстрація пройшла в Атланті, учасники акції скандували гасла та несли плакати з вимогами справедливості. Натовп протестуючих був зупинений десятками поліцейських машин, які зупинилися на автомагістралі, що зв'язує штати, повідомляє Reuters з посиланням на місцеве телебачення.

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Мер Атланти Касим Рід повідомив, що мітинг в основному носив мирний характер, хоча близько 10 осіб були арештовані.

Як повідомляв УНІАН, у США масові акції протесту були викликані тим, що протягом останніх кількох діб від куль правоохоронців загинули двоє темношкірих американців. Акції проти поліцейського насильства щодо темношкірих громадян пройшли в Міннесоті, Атланті, Чикаго і Філадельфії, де вони завершилися мирно.

Проте в Далласі були вбиті четверо поліцейських. Пізніше Reuters повідомив про п'ятого загиблого. За словами очевидців, вогонь по натовпу протестуючих відкрили двоє чоловіків, один з яких був у бронежилеті.

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Обурення громадськості викликав інцидент, що стався напередодні в Луїзіані, коли двоє поліцейських застрелили темношкірого чоловіка. На оприлюдненому відео з місця події чітко видно, як поліцейські чоловіка повалили на землю, після чого один з них зробив кілька пострілів практично впритул.

За фактом вбивства вже розпочато розслідування Міністерством юстиції США. Президент США Барак Обама, який зараз знаходиться у Варшаві на саміті НАТО, заявив, що Америка глибоко вражена атаками на правоохоронців, яким немає виправдання. "Правосуддя буде здійснено", - сказав президент США.