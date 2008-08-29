Лукашенко підтримав Медведєва, але про визнання Осетії і Абхазії змовчав

Президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив свою позицію щодо визнання Росією Південної Осетії і Абхазії. Міркування Лукашенка містяться в посланні президентові Росії Дмитру Медведєву. У ньому президент Білорусі виражає підтримку російської позиції з питання про статус республік і підкреслює, що "в ситуації, що склалася, Росія не мала іншого морального вибору", повідомляє РІА Новости.

Олександр Лукашенко також запевнив Медведєва, що Білорусь залишається "надійним і послідовним союзником Росії", а також що питання про статус Абхазії і Південної Осетії повинне бути розглянуте Радою колективної безпеки Організації договору з колективної безпеки. До складу ОДКБ входять, крім Росії і Білорусі, Вірменія, Казахстан, Киргизія і Таджикистан.

При цьому про визнання Південної Осетії і Абхазії Білоруссю Лукашенко не сказав ані слова.

27 серпня посол Росії в Білорусі відзначив, що в Москві чекають підтримки Мінська в питанні про статус республік і визнання їх білоруським керівництвом. Росія визнала незалежність Південної Осетії і Абхазії 26 серпня. Білорусь відреагувала на рішення Кремля однією з останніх - США і країни ЄС висловили свою позицію майже відразу, засудивши дії російського керівництва.

Як відзначає Лента.ру, Білорусь не поспішала з оцінкою ситуації і під час війни в Південній Осетії. Білоруський президент прокоментував дії Росії через тиждень після закінчення активних боїв.