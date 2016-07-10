В іспанській Памплоні під час забігу биків постраждало ще кілька людей (фото)

Кілька людей отримали травми в результаті чергового забігу биків в іспанській Памплоні, повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство EFE.

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Дві людини отримали поранення в результаті ударів рогами биків — один з чоловіків отримав травму в шию, інший — в пахву. Крім того, різні травми від падінь під час забігу отримали ще кілька людей. Троє з них доставлені в лікарню. Через недільний день в забігу брало участь дуже багато людей, що призвело до численних падінь. Забіг тривав 2 хвилини 30 секунд.

Це вже четвертий забіг вулицями Памплони з початку святкувань. Кожного дня кілька учасників отримують травми.

Урочистості на честь покровителя Памплони і Наварри святого Ферміна почалися в іспанській Памплоні 6 липня. Всього для участі у святкових заходах, найбільш відомими з яких є забіги биків вулицями, приїжджають до мільйона туристів зі всієї Іспанії та багатьох країн світу.

Жителі Памплони відзначають фестиваль Сан-Фермін вже вісім століть. Місто став знаменитим на весь світ після публікації роману "І сонце сходить" Ернеста Хемінгуея. Сам письменник, вперше побувавши на святі Сан-Фермін в 1923 році, його регулярно відвідував до 1959 року.

Забіги биків вулицями міста тривають всього кілька хвилин, проте часто призводять до людських жертв. З 1922 року, коли вперше відбулися забіги биків вулицями Памплони, загинули 16 осіб.

Минулого року під час забігів биків в різних іспанських містах загинули 12 осіб. З 2000 року жертвами таких забігів стали 74 людини.