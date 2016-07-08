Під час забігу биків в іспанській Памплоні постраждали 14 осіб (фото)

Як повідомляють РИА Новости, стан двох постраждалих оцінюється як важкий. Загалом в лікарні доставлені 14 осіб.

Серед постраждалих – туристи з ПАР, Індії, США, Канади, Португалії, Великобританії і Іспанії.

Забіг тривав 5 хвилин 44 секунди.

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Жителі Памплони відзначають Сан-Фермін вже вісім століть.

Забіги биків вулицями міста тривають всього кілька хвилин, проте часто призводять до людських жертв. З 1922 року, коли вперше відбулися забіги биків по вулицях Памплони, загинули 16 осіб.

У минулому році під час забігів биків в різних іспанських містах загинули 12 осіб. З 2000 року жертвами таких забігів стали 74 людини.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня в Іспанії відзначили традиційне Свято вогню.