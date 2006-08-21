США випередили Росію в експорті зброї

Рівень продажів американської зброї на світовому ринку досяг рекордних висот, повідомляє The Times. Протягом перших сімох місяців 2006 року американські збройові компанії передали на затвердження до Конгресу США контракти на суму 21,6 мільярдів доларів, що на 76 відсотків більш ніж за весь 2005 рік, коли США поступилися лідерством на світовому ринку країнам Європи.

Лідером 2005 року була Росія, яка нарощує обсяги постачань в останні роки.

Експерти чекають, що цього року продажі зброї досягнуть рекордного рівня 1993 року, коли американська військова техніка мала надзвичайно велику популярність після "Війни в затоці" і зникнення СРСР з міжнародного збройового ринку.

Зростання доходів зумовлене укладенням наддорогих збройових контрактів з традиційними покупцями американської зброї. Зокрема, Саудівська Аравія уклала з США контракти на модернізацію танків M1 Abrams і озброєння національної гвардії загальною вартістю 8,7 мільярдів доларів, а Пакистан придбав 36 винищувачів F-16 і уклав контракт на модернізацію ще 60 літаків, що буде коштувати йому 4,5 мільярда доларів.

На другому місці після США стоїть Росія, а замикають групу лідерів Франція і Велика Британія. До укладення контрактів з Пакистаном і Саудівською Аравією Росія випереджала США за обсягом продажів, поставивши минулого року за кордон зброї на суму 9,5 мільярдів доларів, і забезпечивши приблизно такі ж обсяги в поточному році.

Лента.ру