Ющенко нагадав, що Україна досі чекає "чіткого сигналу" від ЄС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів телефонну розмову з Президентом Латвії Валдісом ЗАТЛЕРСОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, сторони обговорили ситуацію навколо російсько-грузинського конфлікту та обмінялися думками щодо можливих кроків світового співтовариства щодо забезпечення територіальної цілісності та суверенітету Грузії. В.ЗАТЛЕРС поінформував В.ЮЩЕНКА про позачерговий саміт ЄС, який відбудеться 1 вересня ц.р. у Брюсселі і буде присвячений обговоренню ситуації, що склалася.

Сторони також обговорили питання двостороннього співробітництва та європейської і євроатлантичної інтеграції України. Президент В.ЮЩЕНКО наголосив, що в Україні очікують чіткого сигналу щодо перспективи членства в Європейському Союзі, і тому особливе значення матиме проведення Дванадцятого Саміту Україна - ЄС, який відбудеться у м. Евіан (Франція) 9 вересня ц.р. Президент В.ЗАТЛЕРС запевнив, що Латвія послідовно підтримує перспективу членства України в ЄС та продовжує здійснювати заходи в цьому напрямку.