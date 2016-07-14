Канцлер Німеччини запропонувала Киргизстану зближення з Євросоюзом

Вона заявила, що виступає за тісніші зв'язки ЄС із центральноазійськими країнами, які у 2015 році увішли до російського проекту Євразійського економічного союзу (ЄврАзЕС), передає українська редакція "Німецької хвилі". За її словами, через це виникли певні проблеми із митними регулюваннями, з якими "треба попрацювати".

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Президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв зауважив, що візит Меркель є "підтримкою тому демократичному шляху, який ми обрали".

Ангела Меркель додала, що Берлін допомагає Бішкеку фінансово, тоді як сама країна переживає "серйозні економічні складнощі". Киргизстан, за її словами, "обрав демократичний шлях, що досить складно у цьому регіоні.

За даними веб-сторінки німецького телеканалу n-tv, з 1992 року Німеччина надала Киргизстану 345 млн євро допомоги, переважно на розвиток економіки та сфери охорони здоров'я.

Бішкек став першою зупинкою в центральноазійському турне Ангели Меркель. Очільниця німецького уряду прямує в Монголію, де в місті Улан-Батор відбудеться форум "Азія - Європа" (ASEM). На нього прибувають делегації з 51 країни, будуть присутні більше 30 голів держав та урядів, зокрема прем'єр-міністр Росії Дмитро Мєдвєдєв та очільник китайського уряду Лі Кецянь. Слоганом зібрання стало: "Партнерство заради майбутнього через зв'язки".