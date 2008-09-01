Газпром на 2 дні припинить постачання газу газогоном «Ямал - Європа»

ВАТ "Газпром" (Росія) припинить транзит газу газопроводом «Ямал - Європа» з 16.00 мск 2 вересня до 22.00 мск 3 вересня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі холдингу.

Згідно з повідомленням, з 22.00 мск 3 вересня до 22.00 мск 4 вересня постачання газу здійснюватимуться в обсязі 50 млн. кубометрів на добу. Інформацію надано на підставі запитів компаній "ЄвроПол ГАЗ" і Wingas щодо проведення планових ремонтних робіт на території Польщі й Німеччини.

Після закінчення ремонтних робіт, з 22.00 мск 4 вересня, транспортування газопроводом «Ямал - Європа» здійснюватиметься в повному обсязі відповідно до заявок споживачів Німеччини й Польщі.

Постачання газу європейським споживачам будуть компенсовані за рахунок збільшення обсягів транзиту альтернативними маршрутами.

Довідка УНІАН. Проектна потужність газопроводу «Ямал - Європа» становить 100 млн. кубометрів за добу. Сполучає газові родовища півночі Західного Сибіру з кінцевими споживачами в Західній Європі. Проходить через територію Білорусі й Польщі. АТ "ЄвроПол ГАЗ" є власником газопроводу «Ямал - Європа» на території Польщі довжиною 684 км, а також п`яти компресорних станцій. При роботі п`яти діючих компресорних станцій щорічна продуктивність газопроводу становить близько 30 млрд. кубометрів.

Основними акціонерами АТ "ЄвроПол ГАЗ" є «Газпром» і Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Протягом 2007 році до Польщі було експортовано близько 7 млрд. кубометрів російського газу.